



"Мы договорились перенести командный чемпионат мира-2022 по спортивной ходьбе из Минска, есть ограничения в путешествиях в Беларусь, трудности в дипломатических отношениях. Рад объявить, что совет выбрал Маскат, Оман в качестве места замещения", – сообщил Коу.





Право провести командный ЧМ по спортивной ходьбе Минск получил в 2017 году. Планировалось, что соревнования пройдут в мае 2020 года, но вмешался коронавирус, и турнир перенесли на 23-24 апреля 2022 года.





В июне 2021 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация объявила о переносе турнира из белорусской столицы.





В организации подчеркнули, что соревнования перенесли по результатам рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, в котором, в частности указывается на неопределенность в дипломатических отношениях и ограничения на международные поездки в Беларуси.





Это не единственное крупное спортивное мероприятие, отмененное в Беларуси в последнее время. Так, ранее Минск лишился этапа Кубка мира по биатлону, чемпионата мира по современному пятиборью, чемпионата Европы по велотреку, а также чемпионата мира по хоккею.



