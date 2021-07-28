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Отнятый у Беларуси чемпионат мира по спортивной ходьбе пройдет в Омане

Оман получил право провести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года вместо Минска, заявил сегодня журналистам глава Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу.


"Мы договорились перенести командный чемпионат мира-2022 по спортивной ходьбе из Минска, есть ограничения в путешествиях в Беларусь, трудности в дипломатических отношениях. Рад объявить, что совет выбрал Маскат, Оман в качестве места замещения", – сообщил Коу.

Право провести командный ЧМ по спортивной ходьбе Минск получил в 2017 году. Планировалось, что соревнования пройдут в мае 2020 года, но вмешался коронавирус, и турнир перенесли на 23-24 апреля 2022 года.

В июне 2021 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация объявила о переносе турнира из белорусской столицы. 

В организации подчеркнули, что соревнования перенесли по результатам рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, в котором, в частности указывается на неопределенность в дипломатических отношениях и ограничения на международные поездки в Беларуси.

Это не единственное крупное спортивное мероприятие, отмененное в Беларуси в последнее время. Так, ранее Минск лишился этапа Кубка мира по биатлону, чемпионата мира по современному пятиборью, чемпионата Европы по велотреку, а также чемпионата мира по хоккею.
Источник: sputnik.by
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