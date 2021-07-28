







И если в первом сете белорус был близок к победе (6:7), то второй уступил "всухую" (0:6).





Из всех белорусских теннисистов только Ивашко сыграл в 1/8 финала. Напомним, что в 1/16-й он не без труда обыграл казахстанца Михаила Кукушкина, а до этого – француза Гаэля Монфиса.





Он также собирался выступить в миксте с третьей ракеткой планеты Ариной Соболенко, однако смешанному дуэту не хватило суммарного рейтинга, чтобы заявиться на соревнования.





Соболенко и Егор Герасимов закончили выступления на олимпийских кортах еще несколько дней назад.





Напомним, что на данный момент представители Беларуси не завоевали на Олимпиаде ни одной медали.