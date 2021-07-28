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Теннис для белорусов на Олимпиаде завершен: Ивашко проиграл и едет домой

Илья Ивашко, занимающий 66-е место в мировом рейтинге, в 1/8 финала теннисного олимпийского турнира уступил японцу Кею Нишикери и завершил борьбу за медали в Токио-2020.



И если в первом сете белорус был близок к победе (6:7), то второй уступил "всухую" (0:6).

Из всех белорусских теннисистов только Ивашко сыграл в 1/8 финала. Напомним, что в 1/16-й он не без труда обыграл казахстанца Михаила Кукушкина, а до этого – француза Гаэля Монфиса.

Он также собирался выступить в миксте с третьей ракеткой планеты Ариной Соболенко, однако смешанному дуэту не хватило суммарного рейтинга, чтобы заявиться на соревнования.

Соболенко и Егор Герасимов закончили выступления на олимпийских кортах еще несколько дней назад.

Напомним, что на данный момент представители Беларуси не завоевали на Олимпиаде ни одной медали.
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