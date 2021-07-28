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Белорусская женская "двойка" по академической гребле не прошла в финал Игр

Белорусские спортсменки Елена Фурман и Инна Никулина не пробились в медальный заезд олимпийской регаты по академической гребле в классе двоек парных легкого веса.


Белоруски заняли по итогам полуфинала 6-е место с итоговым показателем 6 минут 54,78 секунд.

Для продолжения борьбы за олимпийские медали спортсменкам нужно было занять место не ниже третьего. Белорусок обошли британки Эмили Крэйг и Имоджен Грант - из результат 6 мин. 41,99 сек., француженки Лаура Тарантола и Клэр Бувье - 6 мин. 42,92 сек. и голландки Мариеке Кейсер с Илзе Паулис - 6 мин. 43,95 сек.

Теперь Фурман и Никулина будут выступать в группе за 7-12-е места в финале В.

Как сообщил официальный Тelegram-канал Минспорта, также сегодня уже выступили белорусские мужчины Сергей Володько и Дмитрий Фурман на двойке распашной без рулевого. Они показали результат 6.30,66 и заняли пятое место в полуфинальном заезде М2. 

Также сообщается, что белоруска Елена Омелюсик заняла 16-ю позицию на гонке с раздельным стартом в велоспорте на шоссе. Ее результат - 33 мин. 21,41 сек.
Опередила Елену в олимпийской "разделке" Аннемик ван Флейтен из Нидерландов, показавшая результат 30 мин. 13,49 сек.

Кто выступит еще


Кроме академической гребли, 28 июля белорусы выступят еще в 5 видах спорта.

В индивидуальном турнире по стрельбе из лука Анна Марусова проведет поединок с Лизой Унрух из Германии.

Теннисист Илья Ивашко сыграет матч третьего круга.

Представитель парусного спорта Никита Циркун продолжит бороздить морские глади на своем виндсерфинге (класс RS:X).

Также выступят белорусские пловцы: Анастасия Шкурдай (100 м вольным стилем) и Алина Змушко (200 м брассом).
Sputnik
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