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Алексей Кульбаков остался в элитной группе арбитров УЕФА, Дмитриев, Кургхели, Шимусик — в третьей группе

УЕФА опубликовал список судей для назначения на международные матчи в первой половине сезона-2021/22.

В элитной группе остался белорусский рефери Алексей Кульбаков. Дмитрий Дмитриев, Амин Кургхели и Виктор Шимусик — в третьей группе.

Судьи элитной категории приглашаются для работы на матчах Лиги чемпионов, чемпионатов Европы и мира. Списки арбитров УЕФА по категориям обновляются раз в полгода, пишет Прессбол.
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