«Рух» расстался с тремя футболистами

18-летний защитник Илья Москаленчик на полгода арендован брестским «Динамо» (и уже, к слову, попал в заявку на матч «бело-синих» против БАТЭ). 20-летний защитник Глеб Гурбан на оставшуюся часть сезона переедет в «Оршу» (Д2). Права на обоих футболистов «Рух» за собой сохранил.





А вот 23-летний уругвайский защитник Факундо Кейрос Мартинес уже с Брестом никак не связан. Его подписали перед началом сезона и сразу отправили в аренду. Но за «Минск» Мартинес сыграл в высшей лиге всего 5 официальных поединков и явно не впечатлил.