Дарья Борисевич не выступит на Олимпиаде-2020 в Токио из-за травмы.

Я лечу домой! К сожалению, ОИ пройдут без меня. Проделана огромная работая, набрана потрясающая форма и... травма. Серьезная травма, при которой мое участие в беге на 1500м оказалось невозможным.





Тяжело передать мои чувства и эмоции, да и не хотелось бы, чтобы кто-то испытал их. Спасибо всем, кто находился рядом, поддерживал и поддерживает каждую минутку! Определенная часть пути пройдена, она уже позади, но впереди еще много радостных событий. Я желаю всей белорусской команде удачного выступления, буду болеть за каждого! Ведь прекрасно знаю, через какой труд и боль (во всех смыслах) нужно пройти, чтобы отобраться и подготовиться к ОИ. Всем большой удачи и спасибо! — написала Борисевич в Facebook.



