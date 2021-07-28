+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусская бегунья Дарья Борисевич не выступит на Олимпиаде-2020 в Токио

"Проделана огромная работа, набрана потрясающая форма и... травма".

   Дарья Борисевич не выступит на Олимпиаде-2020 в Токио из-за травмы.
Я лечу домой! К сожалению, ОИ пройдут без меня. Проделана огромная работая, набрана потрясающая форма и... травма. Серьезная травма, при которой мое участие в беге на 1500м оказалось невозможным.

Тяжело передать мои чувства и эмоции, да и не хотелось бы, чтобы кто-то испытал их. Спасибо всем, кто находился рядом, поддерживал и поддерживает каждую минутку! Определенная часть пути пройдена, она уже позади, но впереди еще много радостных событий. Я желаю всей белорусской команде удачного выступления, буду болеть за каждого! Ведь прекрасно знаю, через какой труд и боль (во всех смыслах) нужно пройти, чтобы отобраться и подготовиться к ОИ. Всем большой удачи и спасибо! — написала Борисевич в Facebook.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]