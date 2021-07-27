+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Манчестер Юнайтед подтвердил переход Варана

Француз в скором времени подпишет контракт с английским клубом.


Манчестер Юнайтед достиг принципиальной договоренности с мадридским Реалом о переходе защитника Рафаэля Варана. Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.

Трансфер оформят после того, пишет korrespondent.net, как француз пройдет медицинское обследование и согласует условия личного контракта. Сумма перехода не разглашается. 

Варан играл за мадридский клуб с 2011 года. В составе Реала он четырежды выиграл Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и чемпионат страны, один раз становился обладателем Кубка Испании.

В прошлом сезоне 28-летний защитник провел за "сливочных" 31 матч в Ла Лиге, отметившись двумя голами.

Ранее Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе Джейдона Санчо.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]