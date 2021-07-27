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Вписали свои имена в историю: определились первые в истории олимпийские чемпионы по серфингу

Серфинг впервые дебютировал в Токио в качестве олимпийской дисциплины. Вместе со скейтбордингом, каратэ и скалолазанием серфинг вошел в олимпийскую программу игр в Токио-2020, сообщается на сайте Олимпиды.



Всего в соревнованиях по серфингу участвовали 40 спортсменов из 17 стран. 

В мужских соревнованиях победу праздновал бразилец Италу Феррейра. "Серебро" у японца Каноя Игараси, "бронза" - австралийца Оуэна Райта. 

У женщин "золото" завоевала американская серфингистка Карисса Мур. Серебряная медаль у Бьянки Буйтендаг из ЮАР, а бронза - японки Амуро Цузуки.

Напомним, пишут Подробности, что триатлонистка Флора Даффи стала первой представительницей Бермудских Островов, которая смогла выиграть золотую медаль на Олимпийских играх. За день до старта Игр от соревнований за допинг отстранили украинскую триатлонистку Юлию Елистратову. 
Источник: Ростислав Цуркан
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