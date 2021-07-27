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Сын беларусов завоевал в Токио медаль для Чехии

Алекс Чупенич в фехтование попал через хоккей и баскетбол.



В понедельник в Токио завершились личные соревнования у рапиристов. Бронзовую медаль в поединке с японцем Такахиро Шинике завоевал 27-летний чех Александр Чупенич, в чьих жилах течет беларусская кровь, пишет Трибуна. Отец Александра – оперный певец из Беларуси, а сводная бабушка – легендарная фехтовальщица с трагической судьбой, трехкратная олимпийская чемпионка Татьяна Самусенко.

* * *

Александр родился 27 мая 1994 года в чешском городе Брно в семье Ивана и Ирины Шупеничей. Чупеничами пара стала в конце 80-х, когда в документах, выданных для путешествия по Европе, их фамилию написали на французский манер Choupenitch.

Отец спортсмена – знаменитый в Европе тенор. Иван Шупенич родился в Пинске. Там же окончил музыкальную школу, после чего поступил в Брестское музыкальное училище, а через год оказался в Академии музыки. Оперную карьеру начинал в Большом оперном театре в 1985-м.

В конце 1980-х Иван занимал призовые места на крупнейших международных вокальных конкурсах, а в самом начале 90-х отправился в Италию на конкурс Моцарта. Тенор очень понравился директору итальянской Академии музыки, который был среди членов жюри, и тот предложил беларусу двухлетнее обучение в Академии.

В 1992-м однокурсник Шупенича из Чехии рассказал, что театру в чешском Брно нужны теноры. Беларус отправился на прослушивание, впечатлил местного дирижера Иржи Панкаса и переехал в Чехию. Вот уже почти 30 лет семья живет в Брно. Иван солирует в местных театрах и гастролирует по Европе: выступает в Италии, Германии, Венгрии, Японии. Были концерты и в Пражской опере.

Несмотря на то, что у Ивана нет беларусского гражданства, до ковида и поствыборных событий он регулярно приезжал в Беларусь, в том числе и на выступления. Например, был постоянным гостем рождественских оперных форумов, проходивших в Большом театре. 14 августа 2020 года он на своей страничке в фейсбуке разместил фотографию со словами: «Маліцеся за Белаусь».

У Ивана и Ирины есть старший сын Валентин, который живет в Минске и занимается звукорежиссурой.

* * *

Александр, младший сын Ч(Ш)упеничей, пришел в фехтование в восемь лет. Но первым видом спорта для него был хоккей. Однако там мальчику не понравилось из-за того, что на катке было холодно. Потом родители отдали сына в баскет л, но и этот вид спорта не зашел – детей было так много, что приходилось долго ждать, чтобы бросить по кольцу.

Тут на помощь пришла мама Ирина, которая в детстве в Минске занималась фехтованием. Она увидела объявление о наборе в спортивную секцию «Сокол». Обучали в секции только фехтованию на рапирах. Позже Алекс признавался, что рапира – это его любимое оружие, поскольку она более реалистична и обеспечивает оптимальный баланс между скоростью сабли и тактикой шпаги.

Впрочем, поначалу мальчику фехтование не понравилось. На первой тренировке детям даже не дали подержать оружие. Да и вообще в первый год фехтования было мало. На тренировки Алекса тянул только флорбол, в который ребята рубились для общего развития. Флорбол Алекс любит до сих пор, а также футбол, хоккей и настольный теннис, в который рубятся фехтовальщики. Чупенич считает, что пинг-понг помогает как улучшить реакцию с концентрацией, так и расслабиться.

Кроме того, спортсмен играет на фортепиано (куда ж семье оперного певца без музыки), но учебу в музуниверситете прервал, чтобы сосредоточиться на спорте. Тем не менее творчество Чупенич-младший не бросил: он сочиняет тексты и читает рэп.

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Школа фехтования в Чехии не считается сильной. Поэтому отец Алекса искал различные способы, чтобы повысить мастерство сына. Так, молодой рапирист регулярно работал с различными итальянскими тренерами и занимался у беларуса Дмитрия Романькова, который подготовил фехтовальщика Сергея Быка. Сейчас Романьков живет и работает в США.

Вскоре после начала занятий фехтованием Алекс узнал, что его сводная бабушка – легенда советского фехтования. Отец его мамы Ирины второй раз женился на трехкратной олимпийской чемпионке (1960, 1968, 1972) по рапире Татьяне Самусенко.

Чупенич никогда не видел бабушку – она умерла в 2000 году еще до его прихода сводного внука в фехтование. История смерти чемпионки очень трагична. В марте 1996 года на ее квартиру в Минске было совершено разбойное нападение. Татьяна вместе с мужем была в этот момент дома. Супруг собирался на работу и обувался в тамбуре, когда на него напали. 58-летняя чемпионка услышала стоны и возню. Поняв, что происходит нападение, она выбежала на балкон второго этажа и стала звать на помощь. Однако хоть Самусенко и жили на Заславской в самом центре города, никто на призывы не откликнулся. Тогда Татьяна рванула к телефону, но грабители предусмотрительно перерезали телефонный провод. Вдруг в комнату влетел один из налетчиков в балаклаве. Краем глаза женщина увидела, что ее мужу угрожают пистолетом и от испуга снова бросилась на балкон и перелезла через ограждение. Позже она признавалась, что не собиралась прыгать, а просто хотела привлечь к себе внимание. Но не удержалась и упала на землю. Из-за того, что под балконом были разбросаны кирпичи, приземление получилось очень неудачным – экс-спортсменка в пяти местах сломала левую ногу, в двух – правую. Были раздроблены ступни и серьезно поврежден позвоночник.

Грабители испугались случившегося и разбежались, так ничего и не взяв из квартиры.

Татьяна лежала на асфальте до приезда милиции. Одного из нападавших поймали почти сразу, остальных – через несколько дней. Их приговорили к различным срокам заключения – от 6 до 15 лет. Чемпионка очень долго восстанавливалась от повреждений. Встать на ноги в итоге получилось, но травмы спровоцировали тяжелую болезнь костей, от которой Самусенко умерла 24 января 2000 года.

Она трижды становилась олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях (1960, 1968, 1972) и брала индивидуальное серебро на Играх-1964. Она выступала на рапире, как и ее сводный внук.

* * *

Первые серьезные успехи к Чупеничу пришли в начале прошлого десятилетия. В 2010-м он стал пятым на юношеских Олимпийских играх, в 2012-м – вторым на юношеском чемпионате мира, в 2013-м – там же третьим. А в 2014-м спортсмен выиграл юношеский чемпионат Европы, снова стал вторым на мире и дебютировал на взрослом ЧМ в Казани, где занял седьмое место. В 2017-м он занял седьмое место на чемпионате Европы, а через год завоевал на Евро бронзовую медаль, став первым чехом-рапиристом, выигравшим личную награду ЧЕ. 

В апреле 2015-го Алекс заключил спонсорский контракт с компанией «Ред Булл» и попал в компанию таких спортсменов, как Макс Ферстапен, Джанлуиджи Доннарума, Трент Александр-Арнольд и Неймар. У спортсмена персональная страничка на сайте, где размещаются его интервью и клипы, а также рассказываются истории о поездках и любимых местах в Брно. 

На Олимпиаде в Рио пять лет назад Алекс был 27-м. Сейчас выиграл бронзу. Выход в полуфинал токийских Игр Чупенич отпраздновал так. 

 

На фото можно заметить бело-красно-белый элемент. Можно посчитать его за позицию по ситуации в Беларуси, но это маловероятно. Во-первых, рапирист в своих соцсетях никак не высказывается (и не высказывался ранее) о событиях на исторической Родине. Во-вторых, в шлемах фехтовальщиков располагаются светодиодные платы, которые подключены к датчику фиксации уколов. При уколе платы горят красным, зеленым или белым светом. Вероятно, в кадр попал одна из таких светодиодных плат.  

Алекс мечтает выиграть золото Олимпиады. Его девиз: «Делай то, что нравится, и делай это на полную».

Фото: olympics.com, redbull.com, ivan.choupenitch 

Андрей Масловский


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