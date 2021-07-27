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Министр спорта Татарстана: центральный стадион в Казани готов принять один из домашних матчей сборной Беларуси

Центральный стадион в Казани готов принять один из предстоящих домашних матчей сборной Беларуси по футболу в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.



Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Мы говорили о том, что Центральный стадион готов и полностью сертифицирован, — сказал Леонов. — На "Ак Барс Арене" играет "Рубин", в октябре там сыграет сборная России (8 октября состоится матч отборочного турнира к ЧМ-2022 против команды Словакии — прим. ТАСС). Если [белорусскую сторону] устраивает стадион, мы всегда готовы их принять. Мы гостеприимны к нашим белорусским коллегам".

Соперниками белорусской команды по ближайшим играм станут сборные Уэльса (5 сентября), Бельгии (8 сентября) и Чехии (11 октября).

Места проведения этих встреч пока не определены.

26 июля генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий сообщил ТАСС о том, что организация рассматривает более восьми российских городов в качестве места проведения домашних матчей национальной команды в отборе к мировому первенству в Катаре, отметив что Россия является единственной альтернативой, но приоритетом остается проведение игр на родине.

29 июля на Центральном стадионе в Казани состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между белорусским "Торпедо" (Жодино) и датским "Копенгагеном" пишет Прессбол.
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