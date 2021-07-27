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Олимпийское счастье: австралийский тренер взорвал Сеть реакцией на победу

В Интернете набирает популярность видео, на котором тренер австралийской пловчихи Ариарны Титмус радуется победе своей подопечной, сообщает РИА Новости.


Горячий австралиец Дин Боксалл не стал сдерживать эмоции и устроил настоящее шоу на трибуне.

Тренер исполнил нечто невероятное после того, пишет ru.oxu.az, как Титмус установила новый олимпийский рекорд, обогнав в финальном заплыве Кэти Ледеки на дистанции 400 метров вольным стилем.
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