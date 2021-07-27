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В Токио выявили рекордное количество новых случаев COVID-19. Власти Японии объяснили это "индийским" штаммом

В Токио к 27 июля выявили рекордное количество новых случаев коронавируса – 2848 за прошедшие сутки. Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK.

Фото: ЕРА

Среднее количество больных за последнюю неделю до 27 июля составило 1762 человек, это на 149,4% больше, чем за предыдущую неделю, пишет Гордон.
 Быстрое распространение инфекции остановить невозможно, сообщил вещатель.

Впервые с 18 мая количество тяжелобольных превысило 80 человек.

По словам министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Тамуры Норихисы, инфекция быстро распространяется из-за "индийского" штаммa коронавируса.

Профессор Казухиро Татеда из университета Тохо сказал, что 27 июля в Токио число людей, у которых был подтвержден COVID-19, стало самым высоким за всю историю.

Контекст:

- В Токио с 23 июля по 8 августа проходят без зрителей Олимпийские игры 2020 года. Соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции их перенесли на 2021 год. 

- К 27 июля на Олимпиаде в Токио общее число заболевших COVID-19 достигло 155 человек.
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