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Попытка не увенчалась успехом, пишет news.ru, боец из Новой Зеландии (в синем) увернулся.





Поединок завершился поражением марокканца со счётом 5:0. Он покинул олимпийский турнир на стадии 1/8 финала.





Ранее во вторник, 27 июля, россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали олимпийскую бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.







