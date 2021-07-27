+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Боксёр попытался повторить укус Майка Тайсона на Олимпиаде, но не смог

Марокканский боксёр Юнес Баала попытался повторить приём Майка Тайсона и укусить новозеландца Дэвида Ньику за ухо. Видео было опубликовано в Telegram-канале Mash.

Фото: Ou Dongqu/XinHua/Global Look Press

Попытка не увенчалась успехом, пишет news.ru, боец из Новой Зеландии (в синем) увернулся.

 
Поединок завершился поражением марокканца со счётом 5:0. Он покинул олимпийский турнир на стадии 1/8 финала. 

Ранее во вторник, 27 июля, россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали олимпийскую бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]