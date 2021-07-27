+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Тренер вратарей Паречин покинул штаб Гуренко в "Шахтере" - из-за подписи под письмом за честные выборы

Паречин покинул тренерский штаб Гуренко в «Шахтере». Причина – подпись под письмом за честные выборы и против насилия


Как стало известно Tribuna.com, тренер вратарей Денис Паречин покинул штаб Сергея Гуренко, который недавно возглавил «Шахтер». Причина – наличие подписи специалиста под письмом за честные выборы и против насилия.

Ранее сообщалось, что помощниками Гуренко в солигорском клубе будут Максим Жавнерчик,  Денис Паречин и Андрей Колесников.

Напомним, что 23 июля пост главного тренера «горняков» занял Сергей Гуренко. Ранее эту должность покинул Роман Григорчук после проигрыша в первой игре отбора Лиги конференций люксембуржской «Фоле» (1:2).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]