



Денис Паречин покинул штаб Сергея Гуренко, который недавно возглавил «Шахтер». Причина – наличие подписи специалиста под письмом за честные выборы и против насилия. Как стало известно Tribuna.com , тренер вратарейпокинул штаб, который недавно возглавил «Шахтер». Причина – наличие подписи специалиста под письмом за честные выборы и против насилия.





Ранее сообщалось, что помощниками Гуренко в солигорском клубе будут Максим Жавнерчик, Денис Паречин и Андрей Колесников.





Напомним, что 23 июля пост главного тренера «горняков» занял Сергей Гуренко. Ранее эту должность покинул Роман Григорчук после проигрыша в первой игре отбора Лиги конференций люксембуржской «Фоле» (1:2).