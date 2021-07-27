Тренер вратарей Паречин покинул штаб Гуренко в "Шахтере" - из-за подписи под письмом за честные выборы
Паречин покинул тренерский штаб Гуренко в «Шахтере». Причина – подпись под письмом за честные выборы и против насилия
Как стало известно Tribuna.com, тренер вратарей Денис Паречин покинул штаб Сергея Гуренко, который недавно возглавил «Шахтер». Причина – наличие подписи специалиста под письмом за честные выборы и против насилия.
Ранее сообщалось, что помощниками Гуренко в солигорском клубе будут Максим Жавнерчик, Денис Паречин и Андрей Колесников.
Напомним, что 23 июля пост главного тренера «горняков» занял Сергей Гуренко. Ранее эту должность покинул Роман Григорчук после проигрыша в первой игре отбора Лиги конференций люксембуржской «Фоле» (1:2).
17:57 27/07/2021
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