Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сможет выступить в парном смешанном разряде на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства спорта Беларуси.





Третья ракета мира среди женщин – Соболенко – должна была представлять Беларуси в паре с Ильей Ивашко. Однако в этом виде программы дозаявились другие спортсмены, это сказалось на суммарном рейтинге.





В итоге заявка белорусской пары Соболенко-Ивашко не прошла.





Тем временем Илья Ивашко пока еще продолжает борьбу на Олимпиаде. Он пробился в третий круг теннисного турнира в одиночном разряде, победив 33-летнего Михаила Кукушкина из Казахстана. Его следующий соперник – японец Кеи Нисикори.





Илья Ивашко – единственный представитель Беларуси по теннису в одиночном разряде.







