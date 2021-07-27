Заявка не прошла: Соболенко и Ивашко не выступят в парном смешанном разряде на Олимпиаде
Для Соболенко Олимпиада закончилась
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сможет выступить в парном смешанном разряде на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства спорта Беларуси.
Третья ракета мира среди женщин – Соболенко – должна была представлять Беларуси в паре с Ильей Ивашко. Однако в этом виде программы дозаявились другие спортсмены, это сказалось на суммарном рейтинге.
В итоге заявка белорусской пары Соболенко-Ивашко не прошла.
Тем временем Илья Ивашко пока еще продолжает борьбу на Олимпиаде. Он пробился в третий круг теннисного турнира в одиночном разряде, победив 33-летнего Михаила Кукушкина из Казахстана. Его следующий соперник – японец Кеи Нисикори.
Илья Ивашко – единственный представитель Беларуси по теннису в одиночном разряде.
Соболенко неожиданно выбыла на стадии 1/16 финала. Соцсети за нее "порадовались"
Источник: KP.BY
15:48 27/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение