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Братья Костицыны будут играть за солигорский "Шахтёр"

Братья Сергей и Андрей Костицыны будут играть за солигорский "Шахтёр"

Как сообщает пресс-служба клуба (заголовок новости: "Легенды белорусского хоккея в Солигорске!"), нападающие подписали контракты с белорусским клубом и сыграют за него уже в ближайших кубковых матчах.

Андрею Костицыну 36 лет. В прошлом сезоне играл за российский "Нефтехимик" и чешское "Динамо Пардубице". В НХЛ провёл более 300 игр. 

Сергею Костицыну 34 года. В прошлом сезоне он выступал за словацкий клуб "Братислава Кэпиталс". В составе белорусской сборной поучаствовал в чемпионате мира. На его счету более 200 игр в НХЛ.

"Шахтёр" проведёт первый поединок Кубка Салея уже 31 июля, пишет euroradio.fm
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