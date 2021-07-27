Немецкие гимнастки снова протестуют
Немецкие гимнастки Сара Восс, Ким Буи, Паулина Шефер и Элизабет Зейтц для выступлений в квалификационном этапе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио выбрали костюмы, которые закрывают ноги до лодыжек, отказавшись от традиционных трико с голыми ногами.
Таким образом спортсменки хотели показать: каждая женщина должна сама решать, что ей носить, подчеркнула Восс, ее цитирует CNN.
Именно она первой представила закрытые костюмы команды – во время выступления в первом раунде квалификации чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходил в швейцарском Базеле. Ее примеру последовали Буи и Зейтц.
Федерация гимнастики Германии подчеркивала тогда в Twitter, что так спортсменки протестуют против сексуализации в спорте.
По итогам квалификации немецкие гимнастки заняли девятое место, в командный финал немки не прошли, уточнили в федерации.
Закрытые комбинезоны-юнитарды для выступлений в гимнастике разрешены с 2009 года, но до немецких гимнасток их надевали только спортсменки-мусульманки по религиозным причинам, отмечает "Немецкая волна".
14:41 27/07/2021
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