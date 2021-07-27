Главное поражение Беларуси на Олимпиаде





Еще год назад гамма эмоций по этому поводу у белорусских болельщиков была бы от сочувствия (Соболенко проиграла в упорной борьбе, на тай-брейке – в серии «теннисных пенальти») до разочарования.









И в этом нет ничего удивительного. События 2020-2021 гг чрезвычайно жестко поляризовали белорусское общество. И на спорте, который якобы «вне политики», это тоже отразилось весьма заметно. Те атлеты, которые поддержали власть, лишились симпатий множества болельщиков.





Дело тут не только в непопулярной политической позиции. Арина Соболенко и раньше демонстрировала влечение к Александру Лукашенко, но без таких сокрушительных последствий (в опросе на «Трибуне» 92% проголосовавших заявили, что не болели за теннисистку в Токио).





Дело в том, что нынешний раскол носит не только общественно-политический, но и более глубокий, моральный характер. Те, кто выступает на стороне власти, ассоциируются с насилием в отношении мирных протестующих и получают вместо приязни презрение.





Это усугубляется публичными высказываниями: к примеру, прыгун Максим Недосеков назвал большинство «стадом» и подтвердил, что ему «пос...ть» на других людей (тех, кто не готовил его и не поддерживал). После этого сложно представить себе, что это самое большинство будет болеть за легкоатлета.





Голосование в телеграм-канале – это, конечно, не социологическое исследование. Но, учитывая, что спортом интересуются люди разных политических убеждений, на определенные выводы реакция аудитории специализированных медиа уже даже не намекает. Степень популярности провластных спортсменов стремится к статистической погрешности.





Значительной части (а то и основной массе) белорусских болельщиков гораздо больше удовольствия доставляют не победы Соболенко, Недосекова и других представителей этой компании, а их провалы.





И это совсем не то «народное единство», к которому стремятся власти.