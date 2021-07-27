+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Главное поражение Беларуси на Олимпиаде

Игры в Токио только начались, но общественно-политический и моральный раскол в Беларуси уже проявил себя по полной программе.

Главное поражение Беларуси на Олимпиаде
фото носит иллюстративный характер
Третья ракетка мира Арина Соболенко считалась одной из фавориток олимпийского теннисного турнира. Однако она потерпела поражение уже в 1/16 финала, уступив гораздо менее рейтинговой хорватке Донне Векич.

Еще год назад гамма эмоций по этому поводу у белорусских болельщиков была бы от сочувствия (Соболенко проиграла в упорной борьбе, на тай-брейке – в серии «теннисных пенальти») до разочарования. 

Но нынче на форумах спортивных медиа царило ликование. Возможно, чуть меньшее, чем по случаю вылета сборной России с чемпионата мира по футболу месяц назад, но тоже безоговорочное.

И в этом нет ничего удивительного. События 2020-2021 гг чрезвычайно жестко поляризовали белорусское общество. И на спорте, который якобы «вне политики», это тоже отразилось весьма заметно. Те атлеты, которые поддержали власть, лишились симпатий множества болельщиков.

Дело тут не только в непопулярной политической позиции. Арина Соболенко и раньше демонстрировала влечение к Александру Лукашенко, но без таких сокрушительных последствий (в опросе на «Трибуне» 92% проголосовавших заявили, что не болели за теннисистку в Токио).

Дело в том, что нынешний раскол носит не только общественно-политический, но и более глубокий, моральный характер. Те, кто выступает на стороне власти, ассоциируются с насилием в отношении мирных протестующих и получают вместо приязни презрение. 

Это усугубляется публичными высказываниями: к примеру, прыгун Максим Недосеков назвал большинство «стадом» и подтвердил, что ему «пос...ть» на других людей (тех, кто не готовил его и не поддерживал). После этого сложно представить себе, что это самое большинство будет болеть за легкоатлета.

Голосование в телеграм-канале – это, конечно, не социологическое исследование. Но, учитывая, что спортом интересуются люди разных политических убеждений, на определенные выводы реакция аудитории специализированных медиа уже даже не намекает. Степень популярности провластных спортсменов стремится к статистической погрешности.

Значительной части (а то и основной массе) белорусских болельщиков гораздо больше удовольствия доставляют не победы Соболенко, Недосекова и других представителей этой компании, а их провалы.

И это совсем не то «народное единство», к которому стремятся власти.
Михаил Миронович, gazetaby.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]