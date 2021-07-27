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Бермудские острова завоевали первое в истории олимпийское золото. Беларусь все еще без медалей

Число стран, чьи атлеты завоевали олимпийские медали на Играх в Токио, продолжает увеличиваться — их уже 53.

Сегодня золото в триатлоне завоевала Флори Даффи из Бермудских островов. Это лишь вторая олимпийская медаль страны за все ее участие на Олимпиадах (в 76-м в Монреале боксер Кларенс Хилл завоевал бронзу).

Отметим, что на Игры в Токио прибыли всего два спортсмена. Кроме Даффи выступит еще Дара Ализаде (академическая гребля).

Топ-5 в медальном зачете сейчас выглядит так:

США — 8 золотых, 3 серебряных, 8 бронзовых;
Япония — 8, 2, 3;
Китай — 7, 5, 7;
Россия — 5, 7, 3;
Великобритания — 4, 5, 1.

Беларусь пока без наград.
Источник: naviny
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