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Без награды, зато замужем. Тренер фехтовальщицы сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпиаде

Лукас Сауседо, тренер аргентинской фехтовальщицы Марии Белен Перес Морис, сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.



Фото: @belenperezmaurice

Спортсменка вылетела с сабельного турнира и отвечала на вопросы журналистов на пресс-конференции, когда к ней подошел тренер с табличкой в руках, на которой было написано: «Худышка, не хочешь выйти за меня замуж? Пожалуйста». Он встал сзади Морис и ждал, пока она обернется. Аргентинка увидела Сауседо, который опустился на колено, и ответила согласием.

Тренер и спортсменка состоят в отношениях 18 лет. По словам Сауседо, в 2010 году он предлагал саблистке выйти за него замуж, однако она отказалась.

Перес вылетела с турнира, проиграв венгерке Анне Мартон. Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала россиянка София Позднякова. Серебро также завоевала россиянка Софья Великая.
Лента.ру
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