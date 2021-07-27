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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Журналист: на нынешних Играх строгий режим, но отнюдь не концлагерь

Автор "Прессбола" Сергей Николаев, отправившийся в олимпийский Токио, рассказал, как проходят, возможно, самые нестандартные Игры в истории.


Организаторы борются с распространением вируса как могут. Отсутствие зрителей на трибунах — мера жесткая, но оправданная. В пресс-центре и на аренах при входе тепловизоры контролируют температуру, а волонтеры настойчиво предлагают использовать санитайзеры. В Токио действует чрезвычайное положение, и нам нельзя посещать места общепита или же в экскурсионных целях самостоятельно передвигаться по городу на общественном транспорте. Никто по пятам за тобой не ходит — однако, если поймает полиция, наказание будет суровым. К слову, местное население очень ответственно относится к противоковидным мерам. На улицах процентов 90 прохожих носят защитные средства — можете представить себе такое в Минске?

В моей гостинице, где живут журналисты, не дошло до появления антисекс-кроватей, как в Олимпийской деревне. Однако меры предосторожности принимают и здесь. Так, работникам отеля даже запрещено входить в номера с целью уборки. В результате кровати застилаем сами, а мусор в пакетах просто выставляем за порог комнаты.

Впрочем, на нынешних Играх строгий режим, но отнюдь не концлагерь. Жесткость правил где-то компенсируется необязательностью их исполнения и почти везде — доброжелательностью японцев. Противников Олимпиады не берем в счет, но те же волонтеры, работники пресс-центра и арен кажутся искренне радушными и улыбчивыми.

Когда здесь утро, в Беларуси еще глубокая ночь. Разница во времени — шесть часов, и первые дни организму приходилось бороться с джетлагом. Ночью мучительно пытаешься уснуть, но получается так себе. Затем наступает время завтрака — в нашей "Сакуре" он рано, с шести до восьми утра. Японское утро приходит одновременно с белорусской ночью, и, отведав своеобразных местных супов, ты вновь погружаешься в липкий сон.

Впрочем, адаптация — дело времени, а оно несется, как спринтер. Олимпиада в Токио недавно стартовала, однако мы не успеем оглянуться, как она станет историей. Пока же давайте попробуем насладиться соревнованиями, невзирая на все но. Наша планета в эти непростые времена заслужила спортивный праздник, которые мог бы объединить людей в эпоху социального дистанцирования. Не зря МОК пошел на беспрецедентный шаг, к традиционному девизу Игр "Быстрее, выше, сильнее" добавив четвертое слово — "вместе".
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