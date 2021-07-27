Олимпиада: белорус Александр Фоминов вынужден отказаться от участия в ОИ-2020
На Олимпийских играх в Токио в дисциплине троеборье примет участие только одна белорусская "пара" — Александр Зеленко и его конь Карло-Гранде.
Как сообщает пресс-служба НОК Беларуси со ссылкой на Белорусскую федерацию конного спорта, второй спортсмен-олимпиец Александр Фоминов вынужден отказаться от главного старта пятилетия из-за серьезного заболевания своей лошади Мартини.
Заболевание у лошади диагностировали ветеринарные врачи в олимпийской конюшне почти сразу после прилета в Токио.
В настоящий момент лошади оказывается необходимое лечение.
07:23 27/07/2021
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