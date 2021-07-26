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Тренер белорусской команды по стрельбе из лука: четвертое место на Олимпиаде расцениваю как успех

Белорусские лучницы достойно представили страну на главных стартах четырехлетия, заняв четвертую позицию в итоговом протоколе командного турнира.

Фото: БелТА

Так прокомментировала итоги соревнований своих подопечных тренер команды по стрельбе из лука Екатерина Тимофеева, сообщает zviazda.by со ссылкой на БелТА.

«Учитывая, что наша сборная по стрельбе из лука раньше никогда не выступала на Олимпиаде в командном турнире, ее четвертое место можно расценить как успех. Все устали, поскольку в Токио стоит страшная жара. Но спортсменки делали все, что могли, чтобы выступить как можно лучше. Да, хотелось бы видеть именно белорусских девушек на пьедестале, чтобы в их честь звучал гимн, поднимался наш флаг. Но немки показали, что они сильнее. Довольна всеми своими спортсменками. Каждая из них внесла посильный вклад в этот результат», — сказала она.
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