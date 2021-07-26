Белорусы на Олимпиаде: итоги за 26 июля, расписание на вторник
Очередной соревновательный день в Токио не принес белорусам медалей, но вселил определенную надежду на будущее.
© REUTERS / MIKE SEGAR
Дебютанты соревнований столь высокого уровня пловцы Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович сумели пробиться в финалы, но бороться за призовые места не получилось, пишет sputnik.by.
Шкурдай участвовала в заплыве на 100 м баттерфляем, Шиманович – 100 м брассом. Оба спортсмена расположились на восьмом месте итогового протокола.
Правда, реакция на такой результат у Анастасии и Ильи получилась разной. 18-летняя Шкурдай заявила, что довольна и рассчитывает на прогресс в будущем.
Шиманович, которому 2 августа исполнится 26 лет, от комментариев отказался наотрез.
Не задался день для белорусских теннисистов. 1/16 финала олимпийского турнира не удалось преодолеть Егору Герасимову, который проиграл итальянцу Фабио Фоньини.
На этой же стадии "споткнулась" третья ракетка мира Арина Соболенко. В трехсетовом матче она уступила хорватской теннисистке Донне Векич.
Стартовый бой на Олимпиаде сегодня проиграл белорусский боксер Виталий Бондаренко, выступающий в весовой категории до 75 килограммов. Он уступил американцу Трою Айсли.
Продолжились соревнования у представителей парусного спорта. Опытная Татьяна Дроздовская после четырех гонок располагается на 29-м месте в классе "Лазер-радиал". Никита Циркун, выступающий в классе RS:X после четырех гонок занимает 18-е место.
В каких видах программы вступят белорусы
Во вторник, 27 июля, соревнования продолжат белорусы, выступающие в пулевой стрельбе, теннисе, боксе и парусном спорте.
В стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров в смешанной белорусской команде выступят Юрий Щербацевич и Мария Мартынова.
В 1/16 теннисного турнира продолжит борьбу Илья Ивашко. Его соперником станет Михаил Кукушкин из Казахстана.
На ринг завтра выйдут белорусские боксеры. Александр Радионов (весовая категория до 69 кг), в 1/8 финала турнира сразится с британцем Пэтом Маккормаком. А Владислав Смягликов (91 кг) проведет бой с Ато Леау Плодцики-Фаоагали из Самоа.
В очередном этапе парусных гонок выступит также Татьяна Дроздовская.
Лучший результат
Пока лучший результат у белорусских спортсменов на Олимпиаде в Токио – четвертое место у представительниц стрельбы из лука в командном турнире. В борьбе за бронзу Карина Деминская, Карина Козловская и Анна Марусова уступили немкам со счетом 1:5.
21:20 26/07/2021
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