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Сборной Беларуси в сентябре и октябре предстоит провести три домашних матча в рамках отбора чемпионата мира-2022, пишет Прессбол. Соперниками по этим играм станут сборные Уэльса (5 сентября), Бельгии (8 сентября) и Чехии (11 октября). Места проведения этих встреч пока не определены.





Этот вопрос [о местах проведения домашних матчей сборной Беларуси] еще не решен, мы еще будем эту тему обсуждать совместно с УЕФА, — сказал Жардецкий. — Мы прикладываем все усилия, делаем все, что от нас зависит, чтобы домашние матчи сборной состоялись в Беларуси. На сегодня ответа на вопрос, где мы будем играть, еще нет, но до середины этой недели решение будет.





Альтернативный вариант, если не получится сыграть в Беларуси? Мы, разумеется, рассматриваем братскую Россию, других вариантов для домашних матчей мы не рассматриваем. Рассматриваем более восьми мест проведения [в России] — на связи наш директор департамента по организации соревнований. Определенный выбор мы еще не сделали, все будет зависеть от доступности определенных мест в эти даты, от цены аренды, от цены чартеров и гостиниц; есть еще много факторов, из чего складывается определение места, — добавил собеседник агентства.





Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола отметил, что организация уже контактировала по этому вопросу с руководством Российского футбольного союза. "Они дали нам разрешение на организацию матчей в России, если мы не сможем сыграть в Беларуси. Если [сыграем] не в Беларуси, значит, в России", — резюмировал Жардецкий.





Сборная Беларуси в отборе к ЧМ-2022 выступает в группе "E", где ее соперниками являются команды Бельгии, Чехии, Уэльса и Эстонии. После двух игр белорусы занимают четвертое место в группе с тремя очками. Бельгийцы занимают первое место (7 очков, 3 игры), на второй строчке располагаются чехи (4; 3), на третьей позиции находятся валлийцы (3; 2), на пятой — эстонцы (0; 2).























