18-летний пловец, который удивил мир, взяв олимпийское золото

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Несмотря на то, что он едва смог пробиться в финал, и ему досталась не самая удобная восьмая дорожка, в решающем заплыве он обошел австралийца Джека Маклафлина и американца Кирана Смита, взявших серебро и бронзу.





Хафнауи хорошо стартовал и смог сохранить темп, блестяще проплыв последние 50 метров и показав время 3 минуты и 43,36 секунды, что на 3 секунды лучше его персонального рекорда, пишет ВВС.





"Сначала я очень удивился, что прошел в финал, а теперь не менее удивлен, что получил золото, - признался Хафнауи, - я поверил в это только когда коснулся стенки и увидел, что я первый, но все равно я был очень удивлен, я такого от себя не ожидал".





Спортсмен был настолько поражен случившимся, что даже не догадался принести в бассейн свою командную форму и получил медаль, стоя на подиуме в тренировочной майке и шортах.





Хафнауи - второй в истории член сборной Туниса по плаванию, который принес своей стране олимпийское золото. Ранее это удавалось лишь двукратному олимпийскому чемпиону Усаме Меллули, который также принимает участие в Олимпиаде: он выступит позже в марафонском заплыве на 10 километров.





Кстати, Хафнауи во вторник примет участие в заплыве вольным стилем на 800 метров.





Вклад двух пловцов в командную копилку трудно переоценить: у Туниса за все время участия в Олимпийских играх накопилось лишь пять золотых медалей.





"У меня слезы навернулись на глаза, когда я увидел, как поднимается флаг моей страны и играет национальный гимн. Я испытал такое чувство гордости! - сказал Хафнауи. - Когда я стартовал, я думал не о времени, а о медали, и о том, чтобы поплыть лучше, чем вчера".





Первым пловцом из Туниса, которому удалось выиграть золото в личном зачете, был Усама Меллули.





На его счету три олимпийских медали, и эта Олимпиада, по его собственному признанию, будет для него последней. Но, судя по всему, он передает чемпионскую эстафетную палочку достойному преемнику в лице Хафнауи.





"У нас отличные отношения с Меллули, перед выступлением он пожелал мне удачи, и я желаю ему того же в марафоне на открытой воде, - сказал молодой спортсмен. - Он - настоящая легенда, и я когда-нибудь хотел бы стать таким же".











