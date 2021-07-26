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Букмекеры: Недосеков и Тихонцов – среди фаворитов Токио-2020

Международные букмекерские конторы активно принимают ставки на Олимпийские игры. Среди фаворитов есть и белорусские спортсмены – правда, не так много, как нам того хотелось бы. Стоит отметить, что ставки принимаются не на все виды спорта и дисциплины. Например, нет ставок на художественную гимнастику. Поэтому пазл «Токио-2020 глазами букмекеров» получится несколько неполным.


Белорусские претенденты


В белорусской команде есть несколько спортсменов, которых букмекеры причисляют к числу фаворитов в своих видах спорта. Правда, пишет interfax.by, ни один из них не является лидером в борьбе за золото.

В прыжках в высоту у мужчин одним из главных претендентов на олимпийское золото букмекеры считают Максима Недосекова: ставки на его победу принимают, в среднем, с коэффициентом 6,5. По этому показателю он уступает лишь Мутазу Эсса Баршиму из Катара – двукратному чемпиону мира (2017 и 2019), бронзовому призеру ОИ-2012 и серебряному призеру ОИ-2016. Правда в спину Максиму дышат россияне Илья Иванюк и Михаил Акименко и американец Джувон Харрисон. Похоже, что именно эти пять спортсменов и разыграют комплект наград в прыжках в высоту.

Тяжелоатлет Евгений Тихонцов – один из фаворитов в весовой категории до 96 кг. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 4,0. Выше шансы только у Фареса Эльтбаха из Катара и грузина Антона Плиесного. Также в топ-5 фаворитов в весовой категории 76 кг входит Дарья Наумова (коэф. 12,0). Безусловным фаворитом в ее весе является эквадорка Нейси Патриция Даджомс (коэф. 1,35).

Борец вольного стиля Али Шабанов (до 86 кг) также входит в пятерку основных претендентов на олимпийское золото. Но судя по коэффициенту (34,0), шансов у него не много. Основные претенденты – американский борец Дэвид Тэйлор (коэф. 1,73) и иранец Хасан Яздани (коэф. 2,5).

А выступающий в весовой категории до 74 кг белорусский спортсмен Магомедхабиб Кадимагомедов и вовсе входит в топ-4 фаворитов. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 15,0. Лидер же в этой весовой категории – россиянин Заурбек Сидаков (коэф. 2,25).

В шестерку основных претендентов на олимпийское золото входит и толкательница ядра Алена Дубицкая – ставки на завоевание ею чемпионского титула принимаются с коэффициентом 19,0. Правда, безусловным фаворитом среди толкательниц ядра является китаянка Гун Лицзяо. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,44. Она – вне конкуренции, а вот с остальными соперницами Алена может побороться.

Андердоги из Синеокой

Еще целый ряд белорусских атлетов, хотя и не входят в число основных претендентов на медали, но вполне могут преподнести сюрприз.

Так, в десятку спортсменов, которые могут надеяться на первое место на ОИ-2020 входит и метательница копья Татьяна Холодович. Правда, в списке претендентов у нее всего 9-я позиция, а ставки принимаются с коэффициентом 21,0. Фаворит среди копьеметательниц – китаянка Лу Хуэйхуэй.

Также в топ-10 (на десятом месте) в своей дисциплине входит белорусская прыгунья с шестом Ирина Жук. Правда, коэффициент на ее победу – 67,0. Для сравнения – на победу главной претендентки на чемпионство, американки Кэти Наджотт, ставки принимаются с коэффициентом 3,0.

Аналогичная ситуация у белорусской прыгуньи в высоту Карины Демидик – 10-е место в рейтинге букмекеров и коэффициент на победу - 67,0.

Лишь на 9-ю позицию в рейтинге претенденток на олимпийское золото в женском метании молота поставили букмекеры белоруску Анну Малыщик (коэффициент 67,0). Еще меньше шансов у Анастасии Масловой -12-я позиция, коэффициент 101,0.

Борец-вольник (весовая категория до 125 кг) Денис Хроменков с коэффициентом 21,0 находится на 7-м месте в неофициальном букмекерском рейтинге.

На дальних подступах

В метании молота у мужчин капитан белорусской команды Иван Тихон – далеко не фаворит. По мнению букмекеров, в очереди за олимпийским золотом он находится лишь на 12-м месте (коэф. 81,0). А главным претендентом на титул чемпиона является поляк Павел Фрайдек (коэф. 2,15), победивший на четырех последних чемпионатах мира. Его главным конкурентом считается американец Руди Винклер (коэф. 4,33).

Похожая ситуация и у Анастасии Мирончик-Ивановой – она не входит в топ-10 претендентов на «золото» в прыжках в длину, ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 51,0.

Лидеры в ее дисциплине – американка Бритни Риз (чемпионка ОИ-2012, серебряный призер ОИ-2016) и чемпионка мира-2019 из Германии Малайка Михамбо.

Кроме того, еще целый ряд спортсменов из Беларуси букмекеры и вовсе считают откровенными аутсайдерами. К их числу относится копьеметатели Павел Мелешко (коэффициент на победу - 201,0) и Алексей Котковец (151,0) дискобол Евгений Богуцкий (126,0), бегун на 110 м с барьерами Виталий Парахонько (201,0), бегунья на 200 метров Кристина Тимановская (501,0), прыгунья в высоту Мария Жодик (151,0). Не верят букмекеры и в белорусских теннисистов: шансы Ильи Ивашко и Егора Герасимова на победу на олимпийском турнире они оценили коэффициентом 401,0 для каждого. Главный фаворит – Новак Джокович.

Впрочем, Олимпиада непредсказуема. Например, букмекеры считали, что белорусская теннисистка Арина Соболенко вполне может побороться за чемпионский титул. Она входила в топ-3 претендентов на олимпийское золото, ставки на победу Арины на Играх принимались с коэффициентом 9,2. Больше шансов было у японки Наоми Осаки (коэф.4,33) и австралийки Эшли Барти (6,2). Но белоруска внезапно проиграла уже в 1/16 финала...
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