Соболенко вылетела из борьбы за олимпийские медали
Сильнейшая белорусская теннисистка Арина Соболенко – единственная представительница Беларуси в женском одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады в Токио - не смогла преодолеть второй круг соревнований.
За выход в третий круг турнира третья ракетка мира играла против хорватки Донны Векич (47 WTA). Ранее Соболенко встречалась с хорваткой лишь однажды - в полуфинале турнира в Сан-Хосе в 2019 году и была тогда сильнее 6:4, 6:3.
Белоруска неудачно начала матч, уступив в первом сете 4:6. Однако затем Соболенко взяла игру под контроль, легко выиграв второй сет со счетом 6:3.
В третьей партии завязалась упорная борьба, дело дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказалась хорватка 7:6 (7:3).
В первом круге Соболенко переиграла представительницу Польши Магду Линетт (45 WTA) – 6:2, 6:1.
Таким образом в женском одиночном разряде представительниц Беларуси не осталось, в мужском турнире борьбу продолжает Илья Ивашко.
11:03 26/07/2021
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