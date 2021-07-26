Соболенко вылетела из борьбы за олимпийские медали





За выход в третий круг турнира третья ракетка мира играла против хорватки Донны Векич (47 WTA). Ранее Соболенко встречалась с хорваткой лишь однажды - в полуфинале турнира в Сан-Хосе в 2019 году и была тогда сильнее 6:4, 6:3.





Белоруска неудачно начала матч, уступив в первом сете 4:6. Однако затем Соболенко взяла игру под контроль, легко выиграв второй сет со счетом 6:3.





В третьей партии завязалась упорная борьба, дело дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказалась хорватка 7:6 (7:3).





В первом круге Соболенко переиграла представительницу Польши Магду Линетт (45 WTA) – 6:2, 6:1.





Таким образом в женском одиночном разряде представительниц Беларуси не осталось, в мужском турнире борьбу продолжает Илья Ивашко.