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13-летняя японка завоевала золото Олимпиады

Японская скейтбордистка Момидзи Нисия завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

13-летняя спортсменка в финале соревнований в дисциплине стрит набрала 15,26 очка. Ей удалось опередить представительницу Бразилии Раиссу Леал (14,64 балла). Тройку сильнейших замкнула еще одна японская спортсменка — Фуне Накаяме. Она набрала 14,49 балла.
Скейтбординг впервые представлен на Олимпиаде. Всего на Играх в Токио в этом виде программы будут разыграны по два комплекта наград у мужчин и женщин.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Турнир был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.
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