+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Есть проблема: в олимпийском транспорте спортсменам не дают посадочного места, чтобы можно было сидеть друг за другом одному на двух сиденьях

Шеф белорусской миссии на Олимпийских играх в Токио Дмитрий Довгаленок рассказал о проблемах, с которыми столкнулись белорусские спортсмены.

Путь сюда довольно-таки длинный. И если всем кажется, что самое длинное расстояние — это провести в самолете, увы, организаторы не справляются с потоком. Особенно это ощущается по аэропорту Нарита, можно просидеть в аэропорту более пяти часов.

фото для иллюстрации, Спутник, Наталья Селивестрова

Что касается самой деревни, по организации здесь все работает как часы, поступают небольшие жалобы по транспорту, по перемещению спортсменов на спортивные объекты и со спортивных объектов. Транспорт ходит, они стараются заполнять максимально, не дают свободного посадочного места, чтобы можно было сидеть друг за другом одному на двух сиденьях, — сказал Довгаленок в эфире СТВ.
pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]