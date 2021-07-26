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Медалистам токийской Олимпиады разрешили снять маски на 30 секунд для фото

Медалистам токийской Олимпиады разрешили снять маски на 30 секунд, ради этого изменили документацию соревнований - чтобы позволить спортсменам иметь фото на подиуме без масок, сообщили в Международном олимпийском комитете.




Этот новый протокол начал внедряться сегодня утром и будет продолжать применяться на всех площадках в ближайшие дни.

Сценарий возможности сфотографироваться на церемонии победы, после гимна, теперь следующий:

1. После полного исполнения гимна, находясь на пьедестале почета, спортсмены с помощью визуального знака приглашаются снять маску для возможности сфотографироваться максимум на 30 секунд.

2. Спортсменам предлагается снова надеть маски с помощью визуального знака перед любой другой возможностью сфотографироваться.

3. Серебряные и бронзовые призеры присоединяются к золотому призеру на помосте последнего, чтобы получить возможность сфотографироваться в масках.

4. Медалисты сходят с трибуны для снимков крупным планом в масках.
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