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Папа Римский назвал Олимпиаду в Японии символом надежды в пандемию

Папа Римский Франциск поблагодарил организаторов, спортсменов и “всех тех, кто вносит вклад” в проведение Олипиады в Токио.

Папа Франциск / Lauren DeCicca / Getty Images

"Во время пандемии эти Игры посылают сигнал надежды, универсального братства в свете здорового спорта. Да благословит Бог организаторов, спортсменов и всех тех, кто вносит вклад в этот большой праздник спорта", — цитирует понтифика ТАСС.

Олимпиада в Токио проходит в режиме ЧС. Организаторы Игр уверяют, передает Еврорадио, что делают все возможное, чтобы не допустить распространения коронавируса. Спортсмены носят маски даже во время церемонии награждения. Кстати, сегодня МОК решил немного смягчить это правило.

Признавая, какое значение имеет фото с Олимпийского пьедестала для спортсмена, комитет разрешил обладателям медалей на 30 секунд снять маски, позируя журналистам.

 
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