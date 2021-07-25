+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

МОК разрешил победителям Олимпиады на 30 секунд снимать маски на время награждения

Медалисты смогут снять маски на 30 секунд для фотографирования – для этого им подадут специальный знак.


Спортсмены, поднявшиеся на пьедестал почета на летней Олимпиаде в Токио, на время награждения смогут временно снимать маски для того, пишет Sputnik, чтобы сфотографироваться, сообщается на сайте Международный олимпийский комитет (МОК).

Теперь в соответствии с утвержденным МОК протоколом во время церемонии награждения победители Игр смогут снять защитные маски - на 30 секунд, после того, как будут исполнены национальные гимны стран. Для этого спортсменам подадут знак. Каждый из них в это время должен будет оставаться на своей ступени пьедестала.

После завершения процедуры атлеты должны будут снова надеть маски.
Подняться на верхнюю ступень к золотому медалисту обладателям "золота" и бронзы" для группового фото будет можно, однако при этом маски снимать нельзя.
Ранее МОК обращал внимание участников Олимпиады на необходимость соблюдения ограничительных мер, связанные с коронавирусом, в частности, ношения масок. Это было связано с тем, что на церемонии открытия Игр ряд представителей делегаций в ходе парада сборных были без масок.

Кроме того, проводимые ежедневно тесты на наличие коронавируса показывали положительные результаты как у спортсменов, прибывших в Японию, так и других участников, в том числе и местных, так или иначе имеющих отношение к Играм.
В МОК отметили, что никакого послабления масочного режима нет, несмотря на то, что в оргкомитете вакцинировано почти 100% человек, а у спортсменов эта цифра несколько меньше.

"Мы настоятельно просим всех, какой бы статус у вас ни был, носить маску. Мы должны строго действовать согласно руководству, строго соблюдать правила", - подчеркнул Адамс.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]