



Спортсмены, поднявшиеся на пьедестал почета на летней Олимпиаде в Токио, на время награждения смогут временно снимать маски для того, пишет Sputnik, чтобы сфотографироваться, сообщается на сайте Международный олимпийский комитет (МОК).





Теперь в соответствии с утвержденным МОК протоколом во время церемонии награждения победители Игр смогут снять защитные маски - на 30 секунд, после того, как будут исполнены национальные гимны стран. Для этого спортсменам подадут знак. Каждый из них в это время должен будет оставаться на своей ступени пьедестала.





После завершения процедуры атлеты должны будут снова надеть маски.

Подняться на верхнюю ступень к золотому медалисту обладателям "золота" и бронзы" для группового фото будет можно, однако при этом маски снимать нельзя.

Ранее МОК обращал внимание участников Олимпиады на необходимость соблюдения ограничительных мер, связанные с коронавирусом, в частности, ношения масок. Это было связано с тем, что на церемонии открытия Игр ряд представителей делегаций в ходе парада сборных были без масок.





Кроме того, проводимые ежедневно тесты на наличие коронавируса показывали положительные результаты как у спортсменов, прибывших в Японию, так и других участников, в том числе и местных, так или иначе имеющих отношение к Играм.

В МОК отметили, что никакого послабления масочного режима нет, несмотря на то, что в оргкомитете вакцинировано почти 100% человек, а у спортсменов эта цифра несколько меньше.





"Мы настоятельно просим всех, какой бы статус у вас ни был, носить маску. Мы должны строго действовать согласно руководству, строго соблюдать правила", - подчеркнул Адамс.