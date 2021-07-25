+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Появился первый в мире олимпийский чемпион по скейтбордингу

Стал известен первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу. Им стал японец Юто Хоригоме.

 
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Олимпиады-2020.

Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 балла. Вторым стал бразилец Кельвин Хофер (36,15), третьим - Джаггер Итон из США (35,35).

Украинские скейтбордисты на нынешней Олимпиаде не представлены.

Хоригоме 22 года, он является победителем четырех этапов Мировой лиги в "стрит". Скейтбордист принес сборной Японии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио, что позволило японской команде выйти на первое место в медальном зачете, имея в активе еще одну серебряную награду.

History made. Glad this is now an Olympic sport. Yuto Horigome wins the first ever #Olympic gold medal in #skateboarding today. #Tokyo2020
Источник: Анастасия Ракитна
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]