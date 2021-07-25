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Если два беларусских теннисиста Егор Герасимов и Илья Ивашко играли свои матчи первого раунда в форме обычной расцветки, то Соболенка вышла на корт в наряде от Nike в красно-зеленых цветах. Более того, пишет Трибуна, на левой стороне груди теннисистки нанесен государственный флаг.





Матч 1/32 финала Соболенко проводила против польки Магды Линетт (45 WTA). Соседка капитулировала перед третьей ракеткой планеты за 70 минут – 2:6, 1:6.





В 1/16 финала минчанка сыграет с Донной Векич (Хорватия, 47 WТА), которая сегодня оказалась сильнее француженки Каролин Гарсии – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3. Ранее теннисистки встречались трижды. Счёт 3:1 в пользу Векич.





Отметим, что в точно таком же наряде Арину можно было увидеть на матчах Кубка федерации.







