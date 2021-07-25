Финишировавшая второй велогонщица по ошибке подумала, что выиграла Олимпийские игры
Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влейтен, завоевавшая серебряную медаль на групповой шоссейной гонке в рамках Олимпиады в Токио, думала, что на самом деле финишировала первой.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, она упустила из виду уехавшую в отрыв австрийку Анну Кизенхофер и (как вскоре призналась) представляла, пишет interfax.by, что приближается к финишной черте в качестве новоявленной олимпийской чемпионке. После финиша нидерландке, финишировавшей от Кизенхофер более чем на минуту, объяснили, что она - серебряный призер, а не победитель гонки.
Гонка прошла в воскресенье.
15:59 25/07/2021
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