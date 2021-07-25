Финишировавшая второй велогонщица по ошибке подумала, что выиграла Олимпийские игры

Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влейтен, завоевавшая серебряную медаль на групповой шоссейной гонке в рамках Олимпиады в Токио, думала, что на самом деле финишировала первой.