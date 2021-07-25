Белорусские лучницы остановились в шаге от наград Олимпиады в Токио





Женская сборная Беларуси по стрельбе из лука остановилась в шаге от наград Олимпиады в Токио, сообщает БЕЛТА.





В командном турнире Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская в матче за бронзовую медаль уступили сборной Германии со счетом 1:5 и заняли четвертое место.





На пути к "бронзовой" встрече белорусские спортсменки с одинаковым результатом 5:3 победили команды Китая и Японии, а в полуфинале уступили главному фавориту олимпийского турнира сборной Южной Кореи со счетом 1:5.



