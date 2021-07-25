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На Олимпийских играх Арина Соболенко одержала победу в первом матче

Теннисистка из Беларуси, третья ракетка мира, Арина Соболенко начала выступление на Олимпиаде с победы над представительницей Польши Магдой Линетт.


Соболенко вышла в 1/16 финала, одолев соперницу со счетом 6:2, 6:1. Магда Линетт занимает 45-е место в рейтинге WTA.

Во втором круге Соболенко встретится с победительницей матча между французской теннисисткой Каролин Гарсия (73-й номер мирового рейтинга) и хорваткой Донной Векич (47).

Напомним, пишет Смартпресс, ранее от участия в Олимпиаде отказались белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Александра Саснович. 
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