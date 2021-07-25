На Олимпийских играх Арина Соболенко одержала победу в первом матче





Соболенко вышла в 1/16 финала, одолев соперницу со счетом 6:2, 6:1. Магда Линетт занимает 45-е место в рейтинге WTA.





Во втором круге Соболенко встретится с победительницей матча между французской теннисисткой Каролин Гарсия (73-й номер мирового рейтинга) и хорваткой Донной Векич (47).



