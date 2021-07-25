На Олимпийских играх Арина Соболенко одержала победу в первом матче
Теннисистка из Беларуси, третья ракетка мира, Арина Соболенко начала выступление на Олимпиаде с победы над представительницей Польши Магдой Линетт.
Соболенко вышла в 1/16 финала, одолев соперницу со счетом 6:2, 6:1. Магда Линетт занимает 45-е место в рейтинге WTA.
Во втором круге Соболенко встретится с победительницей матча между французской теннисисткой Каролин Гарсия (73-й номер мирового рейтинга) и хорваткой Донной Векич (47).
Напомним, пишет Смартпресс, ранее от участия в Олимпиаде отказались белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Александра Саснович.
13:15 25/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение