+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпийских Игр

Белоруска одолела стометровую дистанцию за 57,19 секунд – этот результат позволил ей занять четвертое место.

© Photo : НОК Беларуси

Представительница Беларуси Анастасия Шкурдай преодолела полуфинальную стадию турнира по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем на Олимпиаде в Токио, пишет Sputnik. 

Белоруска показала результат 57,19 секунд (восьмое время дня) и заняла четвертое место в своем заплыве.

Ранее 18-летняя спортсменка пробилась в полуфинал заплывов с результатом 56,99 сек, попав в число 16 лучших спортсменок.

Шкурдай уступила представительнице Китая Юфей Чжан, которая проплыла стометровку за 55,89 секунд и заняла первое место, опередили белоруски и шведка Сара Шестрем (второе место и 56,40 секунд), а также Маргарет Макнил (третье место и 56,56 секунд).

Решающий заплыв пройдет 26 июля.

У пловцов разыгрывается 37 комплектов наград (по 18 у мужчин и женщин плюс одно смешанное соревнование). В Токио впервые будут разыграны медали в плавании на 800 метров вольным стилем у мужчин, в плавании на 1500 метров у женщин и в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров.

Беларусь на Олимпиаде в этом виде спорта представляют Илья Шиманович, Никита Цмыг, Евгений Цуркин, Артем Мачекин, а также Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]