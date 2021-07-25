Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай вышла в финал Олимпийских Игр

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Представительница Беларуси Анастасия Шкурдай преодолела полуфинальную стадию турнира по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем на Олимпиаде в Токио, пишет Sputnik.





Белоруска показала результат 57,19 секунд (восьмое время дня) и заняла четвертое место в своем заплыве.





Ранее 18-летняя спортсменка пробилась в полуфинал заплывов с результатом 56,99 сек, попав в число 16 лучших спортсменок.





Шкурдай уступила представительнице Китая Юфей Чжан, которая проплыла стометровку за 55,89 секунд и заняла первое место, опередили белоруски и шведка Сара Шестрем (второе место и 56,40 секунд), а также Маргарет Макнил (третье место и 56,56 секунд).





Решающий заплыв пройдет 26 июля.





У пловцов разыгрывается 37 комплектов наград (по 18 у мужчин и женщин плюс одно смешанное соревнование). В Токио впервые будут разыграны медали в плавании на 800 метров вольным стилем у мужчин, в плавании на 1500 метров у женщин и в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров.





Беларусь на Олимпиаде в этом виде спорта представляют Илья Шиманович, Никита Цмыг, Евгений Цуркин, Артем Мачекин, а также Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская.







