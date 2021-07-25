



«Со стороны может показаться, пишет Трибуна, что это импульсивное решение, резкая реакция на болезненное поражение в Люксембурге, но это не так. Отставка Григорчука вызревала с апреля, несмотря на рекордную победную серию в чемпионате Беларуси.





Изначально Григорчука воспринимали как протеже Рехвиашвили, который готов был «оторвать за тренера голову». Однако со временем отношения испортились. Такая же геометрия отношений в свое время была у Рехвиашвили и Вернидуба.





32 матча, 23 победных (71.8% – процент выигранных встреч), два трофея. Обычно вопрос об увольнении тренера с такими показателями не стоит, но в «Шахтере» всегда все намного сложнее, а пережить неудачу в еврокубках с 2017 года удалось только Сергею Ташуеву. Олег Кубарев, Юрий Вернидуб, а теперь и Григорчук были отправлены в отставку после поражений на еврокубковой арене. Это классическая солигорская история.





Украинец вошел в историю как тренер, выигравший долгожданное для «Шахтера» золото – первое за 15 лет. С другой стороны, коуч принял команду за восемь туров до конца – пять побед, ничья и два поражения, а титул был добыт лишь в компенсированное время последнего матча сезона против «Минска» – благодаря осечке БАТЭ в параллельной игре на «Динамо». Роль Григорчука в прошлосезонном успехе «желто-черных» переоценивать бы не стал.





В чемпионате-2021 «Шахтер» Григорчука оформил рекордную победную серию на старте (13 матчей), но более детальный анализ первого круга не позволяет говорить о Солигорске как о лучшей команде турнира по качеству игры. «Шахтер» – лучший по допущенным ожидаемым голам у своих ворот (то есть у команды надежная оборона) и разнице ожидаемых голов, но незначительно уступает БАТЭ по ожидаемым очкам (у Борисова, правда, на два матча больше). Тем не менее, понятно, что разница между соперниками не так велика, как об этом говорит таблица (семь баллов по потерянным).





Плюсуем сюда провал в полуфинале Кубка с «Ислочью» и три совершенно невыразительных матча в еврокубках – основания для решения об отставке были, хоть я и сторонник подхода, когда тренеру дают время на работу и не убирают после первой же неудачи.





В конце концов, против «Лудогорца» у «Шахтера» изначально было мало шансов в силу гигантского разрыва в финансах, классе, опыте, а в противостоянии с «Фолой» еще есть ответный матч.





Насколько мне известно, руководство клуба не устраивала именно игра «Шахтера». Правда, что Солигорск не выглядел командой с ярко выраженным доминирующим стилем. Это недовольство наслоилось на плохие результаты в Европе и вылилось в отставку.





Поначалу все было хорошо, но «Шахтер» – слишком сложное место для работы любого тренера, даже статусного и влиятельного.





Григорчук публично говорил о необходимости усиления, но ему не нравилось, что селекционная работа не всегда шла через согласование с ним потенциальных новичков. Именно поэтому отношения с Рехвиашвили испортились.





Многие игроки были недовольны Григорчуком из-за жесткости и слабой физической подготовки. Говорят, и футболисты, и персонал, и часть офиса уход тренера встретили с облегчением.





Нужной химии не было», – написал Татур.