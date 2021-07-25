



Таким образом общее число тех, чей тест на SARS-CoV-2 с 1 июля в рамках подготовки к Олимпиаде и ее проведения оказался положительным, возросло до 132, передает DW.





Олимпиада в Токио изначально планировалась на июль-август 2020 года, пишет АФН, но из-за коронавируса была перенесена на следующий год и завершится 8 августа. Название "Токио-2020" было решено сохранить.





Между тем телерадиовещательная корпорация Японии NHK передала, что в условиях пандемии и практически полного отсутствия зрителей на соревнованиях многие волонтеры столкнулись с нехваткой работы. Так, власти Токио отменили все мероприятия, к которым они ранее планировали привлечь добровольцев. Те изначально должны были сопровождать посетителей за пределами объектов Олимпиады. Теперь столичное правительство планирует возложить на волонтеров другие обязанности.





Их, в частности, попросят патрулировать район набережной, где установлена платформа с олимпийским огнем, и следить за тем, чтобы жители и гости столицы соблюдали социальную дистанцию. Вместе с тем, как отмечает NHK, пока не ясно, хватит ли работы на всех желающих.





Волонтеры, набранные оргкомитетом Олимпиады-2020, находятся в сходной ситуации. Изначально им предлагалось помогать на объектах Игр.