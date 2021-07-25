Выход Шимановича и Шкурдай в финал Олимпиады - успех белорусского плавания





Лидеры белорусского плавания оправдывают возложенные на них надежды, а выход в число 8 сильнейших в мире - подтверждение их высочайшего уровня.





18-летняя Анастасия Шкурдай 100 метров баттерфляем преодолела за 57,19 сек и успела заскочить в финал с восьмым результатом. Отметим, что предварительный заплыв она проплыла лучше - 56,99. А рекорд Насти на этой дистанции – 56,95.





Илья Шиманович 100 м брассом проплыл за 59,08 сек и вышел в финал седьмм. Илья улучшил свое предварительное время, ведь днем ранее он показал 59,33. А рекорд Беларуси, который принадлежит ему же - 58,29.





Финалы состоятся рано утром (начало в 4.30) 26 июля. Чтобы претендовать на медали, белорусам надо значительно улучшить свои личные рекорды.



