Мбаппе сообщил, что не продлит контракт с ПСЖ









По информации источника, французский футболист сообщил главному тренеру ПСЖ Маурисио Почеттино о желании не продлевать соглашение с клубом. Действующий контракт Мбаппе с "Пари Сен-Жермен" рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован мадридский "Реал".





Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, а до этого защищал цвета "Монако". В минувшем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.





Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате Франции завершился победой "Лилля", который в 38 матчах сезона заработал 83 очка. Второе место занял ПСЖ (82). Тройку призеров замкнул "Монако" (78). Именно эти клубы представят Францию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.