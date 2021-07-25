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«Если ты не причастен к Играм, то ощущения праздника нет»: белорусы в Токио рассказали, как там относятся к Играм

В Токио соревнования пройдут без туристов и без зрителей. Хотя изначально планировали организовать фан-зоны, рассказывают белорусы, живущие в Японии.

«Если ты не причастен к Играм, то ощущения праздника нет»: белорусы в Токио рассказали, как там относятся к Играм
В японской столице открылись Олимпийские игры, но «ощущения праздника нет». «Год назад, когда соревнования из-за пандемии перенесли, все радовались. Думали, время пройдет, COVID-19 закончится и Игры состоятся, пишет БГ. А сейчас, кажется, мало кто расстроился бы, если бы их просто отменили», — делится с Zerkalo.io своими наблюдениями минчанин Виталий, который с 2012-го живет в японской столице. Майский опрос среди населения, говорит примерно о том же: более 80 процентов жителей против проведения состязаний в этом году. О том, как и чем сейчас живет олимпийская столица, белорусы из Токио рассказали Zerkalo.io.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020-м. Тогда, вспоминает Виталий, все очень этого ждали. Повсюду висели экраны, которые отсчитывали дни до старта, в соцсетях обсуждали логотип и символы Игр, но в 2021-м все изменилось.

— Хотя в мире говорят лишь о третьей волне коронавируса, здесь объявили уже пятую. Сегодня (мы общались 21 июля. — Прим. ред.) в Токио около 1800 случаев заражения, что на 500 человек больше, чем неделю назад. Для города это очень много. Для сравнения: здесь было максимум две тысячи заболевших. Это случилось после Нового года, когда все разъехались на праздники, а затем вернулись, — вводит в курс дела Виталий. — Нынешний рост, думаю, не сильно связан с Играми: Япония закрыта для туристов. Скорее всего, причина в том, что в конце апреля — начале мая тут была неделя выходных, затем на фоне теплой погоды и новостей про хорошие темпы вакцинации люди подрасслабились. Стали меньше соблюдать правила безопасности при COVID-19 — и заражения снова пошли.

Виталий

Нужно понимать: Япония считается самой престарелой нацией. На 1 марта 2021-го жителей в возрасте 65+ тут насчитывалось практически 30 процентов. Все эти люди в группе риска, поэтому «короны» в стране боятся. До соревнований в Токио проходили «немногочисленные акции» против проведения Олимпиады. «На тех, что я видел, было человек 100−150», — отмечает Виталий.

— Из-за пандемии японцы и так насторожено относились к Олимпиаде, — рассказывает собеседник. — А сейчас, когда количество заражений растет и тут же появляется информация, что некоторые прибывшие спортсмены и члены делегаций заражены, жителей это еще больше пугает. Кажется, ситуация выходит из-под контроля и сейчас не лучшее время для Игр, думают люди.

До 22 августа из-за новой волны заражений в Токио ввели чрезвычайное положение. Это уже в четвертый раз. За пугающим слух словосочетанием нет серьезных ограничений и штрафов, как в Европе, объясняет экс-браславчанка Екатерина. Скорее, просьба никуда не ходить. Плюс появились ограничения в работе баров, ресторанов, развлекательных заведений, а также при продаже алкоголя.

— Считается, когда люди выпивают, они становятся разгоряченными, снимают маски, а это увеличивает возможность заражения, — рассказывает Виталий. — Поэтому во время чрезвычайного положения спиртное в ресторанах не продают.

«Губернатор Токио попросила всех смотреть Олимпиаду дома и никуда не ходить»


Выходные в связи с Играми у японцев начались в четверг. Екатерина, которая живет в Стране восходящего солнца 12 лет, шутит, что просто так рабочие дни тут не отменяют. На эти даты с других чисел сдвинули два государственных праздника. Например, День моря должен был состояться 19 июля, но его сместили на четверг.

Фото: Reuters

— Получилось четыре выходных. Губернатор Токио попросила всех смотреть Олимпиаду дома и никуда не ходить, не распространять вирус, — описывает Екатерина. — Чтобы, например, отбить у людей охоту куда-то ездить и облегчить трафик, долларов на десять подорожали автомагистрали.

Кстати, о транспорте. На время Олимпиады график работы общественного транспорта стал меняться, продолжает белоруска, появились ограничения движения, а также полосы, которые освободили специально для авто и автобусов участников Игр.

— С понедельника во всех новостях стало заметно, как выросли пробки, — делится наблюдениями собеседница.

Екатерина

— Здание моей компании находится на острове в Токийском заливе. Там будут проходить многие соревнования, поэтому на время Олимпиады и Паралимпиады его с трех сторон перекроют. Теперь, чтобы попасть в офис, некоторым ребятам придется делать большой крюк для объезда, — рассказывает Виталий. — Правда, у нас крупная компания, она на виду и должна вести себя правильно, поэтому сотрудникам, которым придется добираться по-другому, фирма оплатит новые проездные — тут их стоимость зависит от расстояния. Мне кажется, вся прелесть Игр в том, что на улицах можно знакомиться с иностранцами, участвовать в мероприятиях, а если ничего этого нет, то остаются только неудобства.

«Среди взрослых считается моветоном, проводить время с чужими людьми»


В Токио, продолжают собеседники, соревнования пройдут не только без туристов, но и без зрителей. Изначально в городе планировали организовать фан-зоны, говорит Екатерина, но ничего этого не будет.

— Когда в 2019-м в Японии стали продавать билеты на соревнования, желающих внутри страны было так много, что организаторам пришлось устраивать лотерею на право купить билет, — вспоминает Екатерина. — В несколько этапов разыгрывали 5 миллионов билетов. Одному человеку разрешалось подать до 60 заявок. В итоге получилось, что около 8,7 миллиона человек подали более ста миллионов заявок.

Среди них была и подруга Екатерины. Она выиграла квитки на прыжки в воду. В это воскресенье девушки должны были пойти на соревнования, но не пойдут: в июле стало известно, что из-за COVID-19 турниры пройдут без зрителей.

— Мы расстроились. Вообще, как я понимаю, люди против Олимпиады, но те, у кого были билеты, были склонны к тому, чтобы зрителей пустили, — делится наблюдениями белоруска и отмечает: соревнования будут проходить не только в Токио, но и в других префектурах. Там где-то зрителей будут пускать. — Единственное, чего нельзя делать людям на трибунах, — это есть, пить и кричать, ведь тогда ты снимаешь маску и распространяешь вирус.

Идти к кому-то в гости, чтобы вместе смотреть Олимпиаду, наши собеседники не планируют. «Сейчас среди взрослых считается моветоном проводить время с чужими людьми», — отмечает Виталий.

— В Японии очень распространена практика, когда большие компании нанимают профессиональных спортсменов. Они на несколько часов приходят в офис, делают какую-то простую работу, а в остальное время тренируются, — обращает внимание на местные традиции Екатерина. — У нас в компании есть больше десятка таких спортсменов из разных видов спорта. Некоторые из них попали на Олимпиаду, поэтому я буду болеть не только за белорусов, но и за них.

В 2016-м, продолжает собеседница, когда была Олимпиада в Рио, в турнире участвовала девушка из ее отдела. Она дзюдоистка.

— Из-за разницы во времени ночью мы собирались в холле компании, где устанавливали большой экран, и болели за нее. Она, кстати, тогда взяла бронзу, — вспоминает белоруска. — В этом году ничего такого не будет, хотя от нашей компании на Играх есть, например, и дзюдоисты, и участницы сборной по футболу.

«Думаю, это миф, что на них нельзя заниматься сексом»


Анна жила в Бобруйске, а сейчас работает в Москве в сфере шоу-бизнеса. Кроме того, она сотрудничает с немецкой компанией, которая занимается техническим обеспечением Олимпиад. Девушка — одна из тех относительно немногих людей, кто смог прилететь в Токио. Для этого ей выдали официальное приглашение японской стороны. В городе она с мая.

— За две недели до поездки мы каждый день заполняли анкеты о самочувствии, где указывали, есть ли, например, температура или другие симптомы коронавируса. Все это отправлялось японской стороне, — рассказывает девушка. — ПЦР-тест я делала за 72 часа до вылета, затем за два и в аэропорту по прилете.

После того как Анна оказалась в Японии, на две недели ее сразу же заселили в карантинный отель. Комнаты там были 2,5 на 2,5 метра. Выходить запрещалось. Плюс каждый день нужно было сдавать слюну для ПЦР-теста.

— Мы сотрудники технической службы, поэтому живем не в Олимпийской деревне, а в обычных квартирах рядом со стадионом, на котором работаем, — рассказывает Анна. — Раз в неделю мы с коллегами сдаем тест на COVID-19. У нас есть ограничения на посещения общественных мест, где нет регистрации, например ресторанов. А вот в музей, куда пускают по 20 человек и лишь по предварительной записи, я могу сходить.

О том, как устроен быт спортсменов, девушка знает лишь из новостей. А в СМИ пишут, что атлеты, например, должны носить защитные маски, проветривать свои помещения, соблюдать социальную дистанцию и исключать тесные контакты. Есть им предлагают за столами с пластиковыми перегородками, а спать на картонных кроватях. Кровати, кстати, рассчитаны на одного человека и уже получили народное название «антисекс». Организаторы уверяют, что без резких движений они могут выдержать не более 200 килограммов.

— Думаю, это миф, что на них нельзя заниматься сексом. В интернете разлетелось видео ирландского спортсмена, который прыгал на такой кровати, и ничего с ней не случилось, — говорит Анна. — Скорее, тут другое. По словам организаторов, сейчас из-за эпидемиологической ситуации все должно быть одноразовым. Поэтому, когда Олимпиада закончится, эти кровати смогут легко утилизировать.

В Японии, отмечает собеседница, стараются делать всё экологичным и перерабатывать. Медали для спортсменов, например, изготовили из драгоценных металлов, которые достали из утилизированной техники.

«А сейчас уволили режиссера церемонии открытия Игр»


Олимпиада в Токио — третья для Анны. Говорит, в городе жарко и влажно.

— Сейчас +35, и я чувствую себя как вареный пельмень, — шутит собеседница и отмечает, что «горячим» состязание делает не только температура за окном, но и скандалы, связанные с ним.

Зимой глава оргкомитета Олимпийских игра Ёсиро Мори заявил: так как женщины любят поговорить, увеличение их числа в японcких спортивных федерациях затягивает заседания. В ответ на эти слова спортивный чиновник тут же получил шквал критики и вынужден был покинуть пост. Затем, уже в июле, уволился Кэйго Оямада, автор музыки для церемонии открытия. Причина — интервью 25-летней давности, в которых музыкант рассказал, что школьником издевался над сверстниками с особенностями развития.

— А сейчас уволили режиссера церемонии открытия Игр, — говорит Анна. Причиной стала шутка о Холокосте, которую он как комик озвучил в 1990-х. —  Представляю, как сейчас сложно моим коллегам, которые работают над открытием. Какой это для них стресс и эмоциональные качели. Вообще, здесь очень большое значение имеет общественное мнение. Из-за этого, насколько я знаю, представители «Тойоты» — главного спонсора токийской олимпиады — сказали, что выполнят все финансовые обязательства, но не хотят упоминаний о себе в контексте Игр.

— Почему?

— Потому что не хотят, чтобы их ассоциировали с соревнованиями, которые, по мнению большинства японцев, лучше было бы отменить или перенести.

«Если ты не причастен к Играм, то ощущения праздника нет»


Этим летом японская столица принимает Олимпиаду во второй раз. До этого летние Игры тут проходили в 1964-м.

— Читал, что когда в Японии прошли первые Игры, страна начала возрождаться, стала расти экономика. Сейчас экономика в стагнации, и жители вроде бы тоже ждали подъема, но из-за пандемии все происходит не так, как хотелось бы, — рассуждает Виталий. —  Если ты не причастен к Играм, то ощущения праздника нет.

— Но я все равно буду смотреть церемонию открытия, соревнования и болеть за своих, — Екатерина видит происходящее более оптимистично. — Насколько я понимаю, даже по ситуации с билетами, стоимость которых зрителям вернут, Япония потеряла немало денег. На днях я накупила сувениров, что готовили для так и не приехавших туристов. Хотелось хотя бы так поддержать тех, кто занимался организацией Игр.
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