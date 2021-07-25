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Южнокорейская дзюдоистка побрилась налысо, чтобы пройти взвешивание на Олимпиаде в Токио

Теги дзюдо сборная Южной Кореи жен Олимпиада-2020 Кан Ю Чжон Единоборства Дзюдоистка Кан Ю Чжон, выступающая в категории до 48 кг, побрилась налысо, чтобы не превысить весовой норматив на Олимпиаде в Токио.



Накануне поединка 1/16 финала Кан Ю Чжон весила 48,850 кг, хотя допустимый перевес составляет 500 г. Перед взвешиванием дзюдоистка отказалась от еды, пишет Трибуна, пыталась согнать вес пробежками и даже потеряла сознание от обезвоживания. Этого оказалось недостаточно, и кореянка решила состричь волосы.

Кан Ю Чжон в итоге уложилась в нужный норматив, однако, как отмечает агентство Yonhap, ее организм был серьезно ослаблен. В 1/16 финала кореянка уступила словенской спортсменке Маруше Штангар. 

 
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