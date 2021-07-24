Спортсмен из Тонги в очередной раз вышел на парад спортсменов только в национальной юбке таовала и с голым торсом. Обмазавшись, к тому же, кокосовым маслом. Но не только его наряд привлек внимание зрителей. «Интерфакс-Запад» подобрал топ самых нестандартных костюмов спортсменов во время парада.





Тонга





Пита Тауфатофуа не в первый раз демонстрирует зрителям свой голый торс. Впервые это произошло на Олимпиаде-2016 в Рио и его фото попало практически во все газеты. Выступил тогда он совсем слабо, разгромно проиграл уже в первом же бою, но на церемонию закрытия вновь пришел в одной юбке.





И ему это так понравилось, что он решил поучаствовать и в зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане – как лыжник. Отбор прошел, но в самой гонке занял 114-е место из 119-ти. Но главную свою задачу выполнил: на церемонии открытия зимней Олимпиады он вновь вышел с голым торсом.

Вануату





Впрочем, в Токио у Питы появился конкурент – флагоносец команды Вануату. Который выбрал такую же форму одежды: национальная юбка и кокосовое масло на торсе. Похоже, стиль становится модным у олимпийцев.





Соломоновы острова





Свою версию "спортсмен в национальной одежде" представили Соломоновы острова. И пусть девушка, помогавшая нести флаг, обошлась без кокосового масла, она выглядела бы органично в компании спортсмена из Тонги.

Суринам





Делегация Суринама (все три спортсмена) одели вполне обычные пиджаки на церемонию открытия. Но этого им показалось мало – и они решили выделиться головными уборами, имитирующими индийские украшения из перьев.





Бахрейн





Команда Бахрейна практически в полном составе одела традиционные белые бурнусы. Единственная представительница слабого пола в команде, легкоатлетка Калкидан Гезахегне выглядела на их фоне, как принцесса.





Кыргызстан





Команда Кыргызстана также сделала ставку на одежду в национальном стиле. Особенно красиво выглядит вышивка – как на мужской, так и на женской форме.





Эсватини





Команда королевства Эсватини (бывший Свазиленд) выглядит ярко, словно на карнавале. Похоже, для них Олимпиада – действительно праздник.





Кения





Кенийские дизайнеры создали для своей олимпийской команды форму в расцветке "вырви глаз". Ярко-красные цвета с синими квадратиками… Болельщикам ЦСКА точно понравится.

Гаити





Платья для девушек в команде Гаити – это нечто! Гаитянки выглядят действительно стильненько. Но на спортсменок вообще не похожи.

Камерун





Ставку на национальную одежду сделал и Камерун. Как и в случае с гаитянками, взглянув на этих дам и не поверишь, что, возможно, завтра они уже выйдут в сектор для прыжков или будут соревноваться в беге.



Новая Зеландия





В общей массе новозеландцы практически ничем не выделились – их форму едва ли можно назвать уникальной. Но флагоносцев зачем-то одели … в шкуры. Будем надеяться, что они из искусственного меха, иначе проблем с защитниками животных не оберешься.

Бонус: команда Беларуси

А вот так – стильно и со вкусом – выглядела сборная Беларуси на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.



