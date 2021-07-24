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Топ самых необычных костюмов на церемонии открытия Олимпиады: от расцветки "вырви глаз" до перьев

Таэквондист Пита Тауфатофуа вновь стал звездой церемонии открытия Олимпийских игр.

Топ самых необычных костюмов на церемонии открытия Олимпиады: от расцветки "вырви глаз" до перьев
Спортсмен из Тонги
Спортсмен из Тонги в очередной раз вышел на парад спортсменов только в национальной юбке таовала и с голым торсом. Обмазавшись, к тому же, кокосовым маслом. Но не только его наряд привлек внимание зрителей. «Интерфакс-Запад» подобрал топ самых нестандартных костюмов спортсменов во время парада. 

Тонга 


Пита Тауфатофуа не в первый раз демонстрирует зрителям свой голый торс. Впервые это произошло на Олимпиаде-2016 в Рио и его фото попало практически во все газеты. Выступил тогда он совсем слабо, разгромно проиграл уже в первом же бою, но на церемонию закрытия вновь пришел в одной юбке.

И ему это так понравилось, что он решил поучаствовать и в зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане – как лыжник. Отбор прошел, но в самой гонке занял 114-е место из 119-ти. Но главную свою задачу выполнил: на церемонии открытия зимней Олимпиады он вновь вышел с голым торсом. 

Вануату 


Впрочем, в Токио у Питы появился конкурент – флагоносец команды Вануату. Который выбрал такую же форму одежды: национальная юбка и кокосовое масло на торсе. Похоже, стиль становится модным у олимпийцев. 

Соломоновы острова 


Свою версию "спортсмен в национальной одежде" представили Соломоновы острова. И пусть девушка, помогавшая нести флаг, обошлась без кокосового масла, она выглядела бы органично в компании спортсмена из Тонги.   

Суринам 


Делегация Суринама (все три спортсмена) одели вполне обычные пиджаки на церемонию открытия. Но этого им показалось мало – и они решили выделиться головными уборами, имитирующими индийские украшения из перьев.

Бахрейн 


Команда Бахрейна практически в полном составе одела традиционные белые бурнусы. Единственная представительница слабого пола в команде, легкоатлетка Калкидан Гезахегне выглядела на их фоне, как принцесса. 

Кыргызстан 


Команда Кыргызстана также сделала ставку на одежду в национальном стиле. Особенно красиво выглядит вышивка – как на мужской, так и на женской форме. 

Эсватини 


Команда королевства Эсватини (бывший Свазиленд) выглядит ярко, словно на карнавале. Похоже, для них Олимпиада – действительно праздник. 

Кения 


Кенийские дизайнеры создали для своей олимпийской команды форму в расцветке "вырви глаз". Ярко-красные цвета с синими квадратиками… Болельщикам ЦСКА точно понравится.  

Гаити 


Платья для девушек в команде Гаити – это нечто! Гаитянки выглядят действительно стильненько. Но на спортсменок вообще не похожи.

Камерун 


Ставку на национальную одежду сделал и Камерун. Как и в случае с гаитянками, взглянув на этих дам и не поверишь, что, возможно, завтра они уже выйдут в сектор для прыжков или будут соревноваться в беге. 


Новая Зеландия 


В общей массе новозеландцы практически ничем не выделились – их форму едва ли можно назвать уникальной. Но флагоносцев зачем-то одели … в шкуры. Будем надеяться, что они из искусственного меха, иначе проблем с защитниками животных не оберешься. 

Бонус: команда Беларуси 

А вот так – стильно и со вкусом – выглядела сборная Беларуси на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.
Интерфакс-Запад
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