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Олимпиада: Анастасия Шкурдай вышла в полуфинал стометровки баттерфляем

Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай стала третьей в предварительном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем.

Анастасия Шкурдай вышла в полуфинал стометровки баттерфляем
Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай стала третьей в предварительном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем. Спортсменка показала результат 56.99 сек и вышла в полуфинал с седьмым временем, уступив лидеру 1,2 сек.

фото: Фейсбук

Лучший результат продемонстрировала китаянка Юфэй Чжан (55.82), второй результат у австралийки Эммы Маккеон (55.82), третий – у представительницы Швеции Сары Шёстрём (+0.4), пишет interfax.by
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