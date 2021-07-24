Братья Костицыны подпишут контракт с клубом Экстралиги

Они прибудут в расположение команды в начале недели и помогут команде Юрия Файкова в борьбе за Кубок Салея.





Это не означает, что братья останутся в Солигорске на сезон, поскольку в соглашении будет предусмотрен пункт, позволяющий хоккеистам покинуть команду в любое время, сообщает телеграм-канал "Хоккейная варка".



