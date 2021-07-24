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Братья Костицыны подпишут контракт с клубом Экстралиги

Белорусские форварды Андрей и Сергей Костицыны подпишут соглашение с солигорским "Шахтером".

 Они прибудут в расположение команды в начале недели и помогут команде Юрия Файкова в борьбе за Кубок Салея.

Это не означает, что братья останутся в Солигорске на сезон, поскольку в соглашении будет предусмотрен пункт, позволяющий хоккеистам покинуть команду в любое время, сообщает телеграм-канал "Хоккейная варка".
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