Немецкому легкоатлету Маркусу Рему отказано в участии в Играх из-за протеза
Двукратный чемпион Паралимпийских игр по прыжкам в длину с разбега немец Маркус Рем получил отказ в участии на Олимпийских играх в Токио.
Это решение было принято Международным спортивным судом в Лозанне.
У легкоатлета на правой ноге ниже колена стоит протез. Спортсмену отказали в участии в Олимпийских играх из-за правила, в котором говорится, что протез является вспомогательным механическим средством.
Однако Рем будет стартовать на Паралимпийских играх, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. Несколько дней назад он объявил, что войдет в состав немецкой сборной, сообщает pressball.by со ссылкой на SPIEGEL.
11:17 24/07/2021
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