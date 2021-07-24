



Метеорологи прогнозируют, что тропический шторм «Ин-фа», который сейчас бушует в южной части Японии, к 26-27 июля приблизится к Токио.





«Соревнования в академической гребле уже были перенесены, о чем мы и сообщали СМИ.





Что касается расписания на 26 июля, мы уже подстроили график соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Детали будут сообщены дополнительно», – сказал Маса.