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Оргкомитет Токио-2020 объявил, что расписание Игр будет скорректировано из-за приближающегося тайфуна

Представитель организационного комитета Олимпиады-2020 Такая Маса подтвердил, что расписание Игр будет изменено из-за неблагоприятных погодных условий.


Метеорологи прогнозируют, что тропический шторм «Ин-фа», который сейчас бушует в южной части Японии, к 26-27 июля приблизится к Токио. 

«Соревнования в академической гребле уже были перенесены, о чем мы и сообщали СМИ.

Что касается расписания на 26 июля, мы уже подстроили график соревнований, перенесли их на сегодня или завтра. Детали будут сообщены дополнительно», – сказал Маса.  
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